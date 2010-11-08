ООО «Зорг Биогаз Украина» будет строить биогазовые станции в ЮАР и Греции. Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании Zorg, в первых числах ноября Zorg получил новые оплаченные заказы из Южно-Африканской Республики и Греции. Проектирование и строительство биогазвых станций поручено украинскому подразделению Zorg. Обе станции электрической мощностью 1 МВт рассчитаны на смешанное сырье из навоза и помета.



По информации пресс-службы, «ранее заказчики посетили работающую станцию в Киевской области и убедились в качестве. Выбор пал на Zorg благодаря тому, что компания предлагает лучшее соотношение цена/качества. Такое стало возможным из-за низких издержек, хорошей логистики, а главное - предложенным скидкам».



Как отметили в компании, на сегодняшний день в ЮАР и Греции нет биогазовых станций. У Zorg есть шансы первым построить биогазовые станции в этих странах.



Кроме того, отметили в компании, близится запуск биогазовой станции в Костанайской обл., Казахстан. Идет полным ходом строительство в п. Земгали, Латвия.



Справка УНИАН.Zorg является инжиниринговой компанией со специализацией на строительстве биогазовых станций. Конструкторское и инженерное бюро Zorg выполняет полный комплекс работ по проектированию, строительству, наладке биогазовых станций по всему миру. На сегодня Zorg имеет самое большое в СНГ русско-язычное подразделение численностью более 50 человек в Киеве.

ООО «Зорг Биогаз Украина» работает с 2006 г. Компания имеет украинскую и казахскую государственную лицензию на проектирование и технический надзор. Действует сервисная служба.