Украина нацелилась на статус наблюдателя при ОПЕК

Украина предложила Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) стать наблюдателем при этой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что сделал такое предложение в ходе встречи с Абдаллой Эль-БАДРИ.

«Мы, в частности, предложили рассмотреть вопрос о статусе Украины как наблюдателя при этой организации. Для нас чрезвычайно важно знать политику основных производителей нефти, знать основные параметры и прогнозы (по рынку нефти – УНИАН). Поэтому участие нашей страны как наблюдателя при ОПЕК мне представляется целесообразным», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим он подчеркнул, что в ответ это на просьбу А.Эль-БАДРИ пообещал рассмотреть вопрос о предоставлении Украине статуса наблюдателя на ближайшей конференции ОПЭК.

Кроме того, глава правительства отметил, что в ходе его визита в Ливию, которая является членом ОПЭК, в конце ноября т.г. этот вопрос также будет затронут.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ сегодня также заявил, что Украина заинтересована в активизации отношений с ОПЭК в связи с увеличением объема транзита нефти через территорию страны. Глава правительства отметил, что с текущего года транзитом через Украину в Беларусь поставляется венесуэльская нефть, также идут переговоры о транзите нефти с Азербайджаном, который планирует существенно увеличить ее добычу в ближайшее время. «Украину интересуют прогнозы ОПЕК, информация о ситуации на рынках – о рисках и перспективах развития рынков», - сказал он.

Справка УНИАН. Организация стран-экспортеров нефти - ОПЕК - объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж, в частности, Саудовскую Аравию, Иран и ОАЭ. Россия в ОПЕК не входит. На долю 13 входящих в ОПЕК стран приходится более трети добываемой во всем мире нефти, то есть более 32 млн. баррелей в день. Мировой спрос на нефть, согласно оценке основателя BP Capital Буна ПИКЕНСА, составляет 87 млн. баррелей в день.

В ОПЕК входят Алжир, Ангола, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла. В этих странах сосредоточено около 67% мировых разведанных запасов нефти.