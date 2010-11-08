Средняя экспортная цена газа в IV квартале вырастет до 327 долл. за 1 тыс. куб. м – «Газпром»

Средняя экспортная цена газа в четвертом квартале текущего года составит 327 долл. за 1 тысячу кубометров против 318 долл. в третьем квартале т.г.

Об этом сообщил заместитель председателя ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ сегодня в ходе телеконференции, передает РИА «Новости».

«В первом квартале цена составляла 293 долл., во втором квартале – 289,5 долл., в третьем квартале цена возросла до 318 долл., и прогнозная цена четвертого квартала – 327 долл.», – сказал он.

По словам А.МЕДВЕДЕВА, реальные и прогнозные цены позволяют ожидать, что в среднем по году будет выдержана прогнозировавшаяся цена газа в 308 долл. за 1 тыс. кубометров.

Замглавы «Газпрома» также подчеркнул, что данные цены учитывают спотовую составляющую в контрактах. Он отметил, что в условиях экономического кризиса «Газпром» адаптировал свои долгосрочные контракты во избежание значительного отрыва от спотовых цен, но формула цены в контрактах не изменилась.

В сентябре т.г. глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сообщал, что экспорт газа, даже с учетом второй волны кризиса, в текущем году составит 140-145 млрд. кубометров. Он также подтвердил, что «Газпром» по-прежнему ожидает экспортную выручку в этом году в размере 45 млрд. долл. против 42,5 млрд. долл. в 2009 году.

В середине июня т.г. российский холдинг понизил свой прогноз экспорта в Европу на 2010 год до 145 млрд. куб. м со 160,8 млрд. кубометров. Кроме того, «Газпром» пересмотрел в сторону снижения прогноз по экспортной цене на 2010 год – до 308 долл. за 1 тыс. кубометров с прежних 326 долл.