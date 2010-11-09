Нефть дешевеет

Цены на нефть во вторник, 9 ноября, снижаются на ожиданиях недельных данных Минэнерго США по запасам "черного золота"в стране, а также на фоне роста курса доллара к корзине шести валют стран-основных торговых партнеров США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке снизилась на 0,31 доллара, или на 0,36% - до 86,75 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,27 доллара, или на 0,31% - до 88,19 доллара за баррель.

Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, на текущей неделе может стать известно о недельном росте запасов нефти в США на 1,75 миллиона баррелей с показателя 368,2 миллиона баррелей неделей ранее.

Евро уже снизился до 1,3847 доллара за евро против 1,3923 доллара за евро днем ранее. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США укрепился на 0,24% - до 77,22 пункта, передает Bloomberg.