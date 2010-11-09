"Газпром" повысил цену на газ для Европы

В четвертом квартале 2010 года российский газ для европейских потребителей подорожает на 9 долларов за тысячу кубометров - до 327 долларов.

Об этом заявил заместитель председателя правления "Газпрому" Александр Медведев, пишет газета "Дело".

Медведев прибавил, что середньозважена цена третьего квартала 2010 года для европейских потребителей составила 318 долларов за тысячу кубометров.

По данным презентации "Газпрому", озвученными в ходе телефонной конференции в понедельник, средняя стоимость газа для Европы в 2010 году составит 308 долларов за тысячу кубометров.

При этом в первом полугодии 2010 года цены были ниже, чем прогнозные.

Да, в первом квартале 2010 года они составили 293 долларов за тысячу кубометров, а во втором квартале 2010 года - 289,5 долларов за тысячу кубометров.

Медведев также отметил, что в условиях экономического кризиса и отрыва спотовых цен от цен долгосрочных контрактов "Газпром" пошел на определенную адаптацию контрактов к сегодняшним условиям рынка.

"При этом ценовые формулы наших долгосрочных контрактов не изменились и как и раньше базируются на нафтопродуктовому "корзине", - сообщил заместитель председателя правления "Газпрому".

Он также отметил, что часть объемов ряда покупателей газовый монополист продает с привязкой к спотовому индексу.

"Другое дело, что наши маркетинговые компании работают на европейском рынке и продают и покупают газ на основных спотовых площадках. И это позволяет нам оптимизировать продажный и закупочный портфель этих компаний", - отметил Медведев.

При этом выручка от продаж, отображенная в отчете, не включает у себя операции на спотовом рынке, которые идут отдельной строкой.

Как сообщалось, 5 ноября Украина заплатила почти 1 млрд. долларов за российский газ, импортированный в октябре.

Цена природного газа для компании в четвертом квартале составляет около 253 долларов за тысячу кубометров.

В соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контрактом, которая была заключена между НАК "Нафтогаз Украина" и ОАО "Газпром" 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долларов при долларах за тысячу кубометров.