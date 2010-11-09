В России назвали виновных в аварии на "Распадской": от директора до механиков

Ростехнадзор выдал шахтерам, пострадавшим от аварии на "Распадской", акт о несчастном случае. В нем указаны причины и виновные в аварии, из-за которой погиб 91 человек., сообщает Дело. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор) раздала горнякам, выжившим во время аварии на шахте "Распадская", акты о несчастном случае на производстве, в котором перечислены причины взрывов, произошедших там в ночь с 8 на 9 мая 2010 года.

Как пишет "Комсомольская правда", это официальный документ, в котором на 16 листах перечислены не только причины аварии, но и должности людей, несущих за это ответственность.

Основные нарушения

Так, взрывы, по заключению экспертов, были вызваны целым рядом нарушений, среди которых:

- нарушение пылевого режима шахты;

- отсутствие должного контроля за признаками самонагревания угля со стороны работников шахты, которое и привело к появлению очага самовозгорания, что стало причиной взрыва накопившейся метано-воздушной смеси;

- неисполнение предусмотренных проектами профилактических мероприятий по предотвращению эндогенного нагревания угля;

- неустойчивость электроснабжения шахты.

Кто виновен

Среди 24 человек, названных причастными к несчастному случаю, проектировщик "Распадской", бывший ее директор, его заместитель, начальники участков и смены, простые механики. Известно, что директор шахты Игорь Волков после катастрофы ушел в отставку, а позже ему были предъявлены обвинения в нарушении техники безопасности.

В Южно-Сибирском управлении Ростехнадзора рассказали, что акт расследования аварии разработан и подписан всеми членами комиссии, а затем передан в те ведомства, которые определены трудовым кодексом.

В местном СКП сообщили, что этот документ может послужить доказательством по уголовному делу, "но окончательные выводы - за следователями". Расследование по факту аварии продолжается.

Предварительные итоги расследования Ростехнадзор подготовил еще в июне, однако позднее их публикация была отложена до того момента, когда из шахты откачают воду, чтобы следователи могли полностью осмотреть место аварии.

Напомним, в результате двух взрывов на крупнейшей угольной шахте России в мае 2010 года погиб 91 человек.