Первый энергоблок Хмельницкой АЭС ввели в эксплуатацию

Сегодня 1-й энергоблок Хмельницкой АЭС, после планово-предупредительного ремонта, выведен на минимально контролируемый уровень мощности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в информационном центре ХАЭС.

Сейчас реакторная установка находится на мощности 670 МВт. Проходит испытания турбогенератора.

Второй энергоблок Хмельницкой АЭС работает на мощности 1010 МВт. За минувшие сутки энергоблоком произведено 24,14 млн. кВт/ч электроэнергии.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах без изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.