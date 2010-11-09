Теплоснабжение в столице налажено, но есть “нюансы” с горячей водой - Попов

Первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ заявил, что на сегодняшний день в столице все дома подключены к отоплению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

“У меня есть информация, мне передают службы, что сегодня у нас нет домов, которые не подключены к отоплению. Мы эту работу завершили. Что касается горячего водоснабжения, у нас сегодня есть некоторые проблемы с параметрами”, - сказал А.ПОПОВ, комментируя ситуацию с подачей тепла и обеспечением горячей водой домов киевлян.

“Сегодня 16 градусов (тепла), и поэтому подача теплоносителя уменьшилась, и объективно уменьшилась. Поэтому есть определенные нюансы в этом. Но в принципе система начала работать где-то неделю назад абсолютно стабильно. И я думаю, что мы нормально пройдем отопительный сезон”, - отметил А.ПОПОВ.

По его словам, Киев не будет иметь проблем с погашением 500 млн. грн. долга перед «Киевэнерго» по разнице в тарифах: “Что касается расчетов: есть задолженность за газ. Если не в ноябре, то в декабре мы этот вопрос решим”.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Киевтрансгаз начал снижать давление газа для теплоэлектроцентралей АК «Киевэнерго». Таким образом, давление газа в ТЭЦ-6 упало на 65,5%, в ТЭЦ-5 - на 57,5%.

На заседании сессии Киевсовета 4 ноября, где обсуждалась ситуация с началом отопительного сезона в столице, заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК сообщил, что Киев обязался погасить задолженность перед «Киевэнерго» по разнице в тарифах в течение недели. По его словам, первый заместитель председателя КГГА А.ПОПОВ встретился с министром топлива и энергетики Юрием БОЙКО, и на этой встрече, по словам А.МАЗУРЧАКА, была достигнута договоренность, что давление газа в сетях Киева будет возобновлено. Вместо этого столица должна за неделю отдать «Киевэнерго» 500 млн. грн. долга за счет кредита банков, что даст возможность «Киевэнерго» осуществить свои расчеты с газопоставщиками.

8 ноября в АК “Киевэнерго” заявили, реагируя на обращение граждан в call-центр компании относительно снижения температуры горячей воды в квартирах, что причиной этого стало ограничение давления газа в связи с долгом компании перед газовщиками.