"Газпром" намерен с 2017г. поставлять в Южную Корею по 10 млрд кубов газа в год

"Газпром" и корейский "Когаз"договорились в декабре начать коммерческие переговоры по увеличению объемов поставок газа в Корею с 2017 года до уровня не менее 10 миллиардов кубометров в год, сообщил глава российского газового монополиста Алексей Миллер.

"Сегодня в ходе переговоров с президентом компании "Когаз"достигнуты принципиально важные договоренности о том, что мы переходим к следующему этапу переговоров - это коммерческие переговоры по условиям купли-продажи газа. Согласован на базе обмена письмами между двумя компаниями график проведения коммерческих переговоров. Коммерческие переговоры начнутся в декабре этого года", - сказал Миллер журналистам. "Сегодня определен год начала поставки новых объемов по этому большому контракту российского газа в Республику Корея. Это - 2017 год. Объемы поставки - не менее 10 миллиардов кубометров газа (в год)", - сообщил глава газового концерна.

В настоящее время российский "Газпром" поставляет в Южную Корею сжиженный природный газ в объеме до 1,5 миллиона тонн в год, передает РИА "Новости".