Азаров: Проблема с дефицитом «Нафтогаза» решена почти полностью

Проблема дефицита НАК «Нафтогаз Украины» решена на 90% и правительство предпринимает все возможные меры для доведения дефицита до уровня 1%.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Я считаю, что проблема решена на 90%, и сейчас мы предпринимаем целый ряд мер, чтобы выйти на 1% дефицита «Нафтогаза» в текущем году», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в октябре т.г. Кабинет Министров Украины своим постановлением увеличил уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на 7,4 млрд. грн. путем выпуска дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства.

Напомним, в конце сентября Верховная Рада приняла поправки в госбюджет-2010, предусматривающие увеличение уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» в этом году на размер его планового дефицита 7,4 млрд. грн. путем выкупа акций дополнительной эмиссии за счет выпуска ОВГЗ.

Справка УНИАН. В 2009 году Кабинет Министров Украины принял постановление об увеличении уставного капитала «Нафтогаза Украины» на 18,6 млрд. грн. – до 24,165 млрд. грн. с оплатой акций дополнительной эмиссии гособлигациями. НАК впоследствии начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, что позволило ему оплатить закупку российского газа.

В декабре 2009 года правительство приняло еще одно постановление о докапитализации НАК за счет ОВГЗ на 12 млрд. грн., однако оно не было выполнено.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.