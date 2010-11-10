Пробный аверс "Одесса-Броды" намечен на 17 ноября за счет белорусской стороны

Пробную прокачку нефти в аверсном режиме по нефтепроводу "Одесса-Броды" планируется провести 17 ноября за средства белорусской стороны.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Ориентировочно планируется на 17 ноября», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что вопрос по оплате расходов, связанных с этой процедурой, уже решен, и она будет происходить за счет средств Беларуси.

«Вопрос уже решен, оплачивать будет заказчик – Беларусь», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, Украина и Беларусь 29 октября т.г. подписали соглашение о транзите венесуэльской нефти через нефтепровод «Одесса-Броды».

12 октября министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что пробная прокачка нефти в аверсном режиме по нефтепроводу “Одесса-Броды” в Беларусь будет осуществлена в конце ноября.

Сейчас венесуэльская нефть, которую закупает Беларусь, завозится танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину. Украина предоставляет скидку в размере 20-40% на причальный сбор при транзите нефти в Беларусь, при этом тариф на перевозку нефти по железной дороге составляет 0,27 доллара за 10 т/км.

В 2011 году планируется наладить транзит нефти в Беларусь по нефтепроводу «Одесса-Броды».