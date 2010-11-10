Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 декабря превысит 300 долл./т

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 декабря текущего года может вырасти на 11,4 -13,4 доллара – до 302-304 доллара за тонну с нынешних 290,6 доллара, пошлина на льготируемую нефть может вырасти до 107-108 долларов за тонну.

Это следует из средней цены мониторинга Министерства финансов РФ и формулы расчета экспортной пошлины, передает РИА «Новости».

«Средняя цена мониторинга с 15 октября 2010 года по 10 ноября этого года составила 82,33 доллара за баррель. Если за оставшиеся три дня цена будет лежать в коридоре 84-87, то окончательная цена мониторинга может составить 82,57-83,00 доллара за баррель», – сказал эксперт в Минфине Александр САКОВИЧ.

Таким образом, согласно расчетам, пошлина на нефть с 1 декабря может составить 302 - 304 доллара за тонну, а ставка пониженной пошлины для льготируемой нефти – 107-108 долларов за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты может вырасти до 216-217 доллара за тонну с нынешних 208,1 доллара за тонну, на темные – до 117 доллара за баррель с 112,1 доллара за тонну.

Цены на российскую нефть за девять месяцев текущего года выросли до 77,4 доллара за баррель с 56,66 доллара за баррель годом ранее.

Министерство экономического развития РФ повысило прогноз среднегодовой цены на нефть Urals в этом году до 75 долларов за баррель с первоначального прогноза в 54-57 долларов за баррель.

Правительство РФ осенью 2008 года из-за снижения мировых цен на нефть скорректировало порядок расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты.

Период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании.