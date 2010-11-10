“Киевэнерго” поддерживает инициативу КГГА пересмотреть формат отношений

АК «Киевэнерго» поддерживает инициативу столичной власти пересмотреть существующий между ними формат отношений.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента корпоративных коммуникаций АК «Киевэнерго».

“Отношения между акционерной компанией и городом давно нуждаются в пересмотре”, - подчеркнули в энергокомпании.

Между тем в “Киевэнерго” информируют, что снижение давления газа «Киевтрансгазом» для ТЭЦ, которое началось 2 ноября, продолжается. По данным компании, по состоянию на 10 ноября температура теплоносителя на ТЭЦ-5 составляет 56˚С (от нормативного уровня 65˚С), на ТЭЦ-6 - 48˚С. Также снижение давления газа привело к значительному уменьшению производства электроэнергии.

“Ситуация является критической не только для комфорта потребителей, но и для состояния оборудования и технических режимов работы сложной энергосистемы”, - говорится в сообщении. При этом в компании в очередной раз обращают внимание, что причиной этого стало накопление долга за газ из-за специально заниженных тарифов для потребителей.

Как сообщал УНИАН, 25 октября первый заместитель председателя столичной горгосадминистрации Александр ПОПОВ выразил убеждение, что город в ближайшее время должен пересмотреть формат сотрудничества с компаниями “Киевэнерго” и “Киевводоканал”.

По его словам, действующее соглашение с “Киевэнерго” об аренде коммунального имущества – это “большая ошибка”. “Форма, которая бы защитила интересы и самого предприятия, и киевлян, - это концессия”, - отметил он, добавив, что эта форма сотрудничества между муниципалитетами и бизнесом является наиболее оправданной в мире.

В свою очередь Киевсовет 4 ноября на своем заседании принял решение создать рабочую группу, которая изучит взаимоотношения Киева с АК «Киевэнерго». Причиной этого стала ситуация с началом отопительного сезона в Киеве, когда начались многочисленные отключения потребителей от теплоснабжения и горячего водоснабжения в связи с большим количеством аварий на теплосетях. Возглавил эту рабочую группу в составе 21 человека первый заместитель председателя КГГА А.ПОПОВ.

Кроме того, 2 ноября АК «Киевэнерго» сообщила, что «Киевтрансгаз» начал снижать давление газа для теплоэлектроцентралей. Из-за этого в течение суток давление газа по ТЭЦ-6 упало на 65,5%, по ТЭЦ-5 - на 57,5%. “Киевэнерго” объяснило ограничение давления газа существующим долгом города по компенсации разницы между установленным тарифом и расходами на производство тепловой энергии, из-за чего компания не может своевременно и в полной мере рассчитаться с газовщиками за долг прошлого отопительного сезона.

4 ноября в мэрии Киева сообщили о договоренности в соответствии с которой КГГА в течение недели выплатит “Киевэнерго” 500 млн. грн. долга, а энергокомпания вместо этого поднимет давление газа.