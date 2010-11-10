ТЭО строительства завода по фабрикации ядерного топлива разработает «УкрНИПИпромтехнология»

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства завода по фабрикации ядерного топлива в Украине разработает госпредприятие «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии» (Желтые Воды, Днепропетровская область).

Об этом сказано в информации об итогах соответствующих торгов, проведенных госконцерном «Ядерное топливо», обнародованных на официальном сайте госконцерна.

Согласно сообщению, в частности, цена акцептированного предложения от «УкрНИПИпромтехнология» составила 4,2 млн. грн. (с НДС). Предполагается, что институт завершит разработку ТЭО до апреля 2011 года. Заявка ГП «УкрНИПИпромтехнология» акцептирована 5 ноября.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября т.г. «Ядерное топливо» объявило тендер на разработку технико-экономического обоснования строительства завода по производству ядерного топлива.

На разработку ТЭО претендовали Государственный комитет ядерного регулирования Украины (ГКЯРУ), а также государственные предприятия «Украинский научно-исследовательский и проектно-изыскательный институт промышленной технологии» («УкрНИПИпромтехнологии») и «Восточный горно-обогатительный комбинат» (оба – Желтые воды, Днепропетровская обл.)

Справка УНИАН. 27 октября т.г. топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000.

Российская топливная компания ОАО «ТВЭЛ» прогнозирует завершение разработки технико-экономического обоснования строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива до конца первого полугодия 2011 года.

Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом Министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.