ОПЕК - мощный союзник Украины в газовом противостоянии с Россией?

Еще не успели высохнуть чернила под харьковскими соглашениями, а эксперты уже заговорили о том, что условная скидка на российский газ для Украины - кратковременная отсрочка в тяжелейших переговорах с РФ о пересмотре формулы цены на голубое топливо. Летом мы о газе почему-то не вспоминали, наверное, было жарко, но, дождавшись осени, активизировались. С началом отопительного сезона вообще стало казаться, что «Газпром» вот-вот рухнет под нажимом украинского правительства и снизит нам цену. Но зима все ближе, а россияне почему-то так и не испугались заявлений Кабмина об интенсивных поисках альтернативных источников газа. На днях Украина использовала против российского монополиста тяжелую артиллерию в лице генерального секретаря ОПЕК Абдаллы эль-Бадри, выразившего в беседе с Николаем Азаровым в ходе визита украинского премьера в Вену недоумение по поводу привязки цены российского газа для Украины к нефтяной корзине. Но стоит ли Украине искать ситуативных союзников на стороне, когда у нее есть возможность получить системную поддержку?..

Совпадение интересов

В ходе пресловутых газовых переговоров в январе 2009 года Юлия Тимошенко договорилась с Владимиром Путиным о том, что цена природного газа для Украины должна подняться до общеевропейского уровня за вычетом дополнительной стоимости транспортировки. Согласно условиям документа, цена на российский газ для Украины пересматривается каждые три месяца в зависимости от средней цены на мазут и газойль, сложившейся за предыдущие девять месяцев. В результате базовая цена российского газа для Украины составила 450 долл. за 1 тыс. кубометров, что выше, чем цена газа для стран ЕС даже по самым невыгодным контрактам. Правда, Украине была предоставлена 20-процентная скидка и в І квартале 2009 года цена российского газа составляла для нас 360 долл. за тысячу кубометров. В соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между «Нафтогазом» и «Газпромом» 21 апреля 2010 года, цена голубого топлива определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за тыс. куб. м. То есть, базовая цена для Украины составляет уже 350 долл. за 1 тыс. кубометров, при этом она опять-таки корректируется каждый квартал в зависимости от того, как меняются цены на нефтепродукты. Учитывая, что последние продолжают дорожать, а Украина даже со скидкой имеет неадекватно высокую базовую цену, программа минимум для нашего Кабмина - уговорить Россию пересмотреть формулу цены.

8 ноября пресс-секретарь украинского премьера Виталий Лукьяненко, ссылаясь на генерального секретаря ОПЕК Абдаллу эль-Бадри, сообщил, что в этой организации удивлены формулой расчета цены на российский газ для Украины с привязкой к стоимости нефти. «Сегодня уже нет прямой ценовой связки нефти и газа, поскольку начались мощные разработки сланцевого газа в Соединенных Штатах», - процитировал А.Эль-Бадри пресс-секретарь главы правительства Украины.

Позволим себе предположить, что на комментарии о формуле цены российского газа главу Организации стран экспортеров нефти вывел его украинский собеседник. Однако с другой стороны, всем известно, что ОПЕК не один год пытается втянуть Россию как крупнейшего мирового поставщика газа и нефти в свою орбиту. Россия же пока не готова становиться членом этой организации и действует сообразно своим интересам, которые зачастую идут в разрез с пожеланиями членов картеля. Понятно, что Абдалла эль-Бадри был готов воспользоваться возможностью покритиковать россиян, лишний раз напомнив им о том, что будь они в ОПЕК, этого бы не произошло.

Взаимозаменяемость кончилась, а цена осталась

Чтобы понять, почему цена газа, начиная с 1970-х годов, привязана к стоимости нефти, необходим небольшой экскурс в историю этого вопроса. Когда природный газ начал массово поставляться в Европу по трубопроводам, встала необходимость определения его рыночной цены, для чего решили ориентироваться на стоимость нефтепродуктов.

Как отметил президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук, логика привязки цены природного газа к цене на мазут и газойль была обусловлена тем, что эти нефтепродукты могут использоваться как заменители газа в электроэнергетике, ЖКХ и промышленности. Но за последние десятилетия большинство стран Европы потеряли технические возможности заменять в случае необходимости газ мазутом. Нефтепродукты на сегодня в основном применяются при производстве моторных топлив для автотранспорта.

«Когда-то и Украина имела реальную альтернативу газу, тогда у нас были резервные мазутные хозяйства, и в случае перебоев с поставками газа его мог заменить мазут. Его использовали и на теплоэлектроцентралях, и в других отраслях, потребляющих газ. Сегодня мы технически можем заменить газ мазутом или другими нефтепродуктами буквально на несколько процентов. Более реальной заменой газу сейчас можно рассматривать уголь или ядерное топливо, соответственно, и привязать цену газа было бы логично к этим энергоносителям, а не к нефтепродуктам. Я считаю, что отвязка от нефти является сегодня полностью логичной, так как позволяет не только получить более адекватную цену на газ, но и сделать более актуальными на рынке альтернативные газу и нефти источники энергии», - сказал эксперт.

А.Тодийчук так же отметил, что на примере Европы сейчас можно наблюдать, что лучшие времена трубопроводного газа уходят, так как его все больше заменяют альтернативные виды, в частности, сжиженный и сланцевый газ. «Европейские страны давно говорят о пересмотре принципов ценообразования на газ. Результатом этого можно считать получение от «Газпрома» льготных тарифов Турцией и Германией. Правда, стоит отметить, что в отношении этих стран «Газпром» использует значительно более сложную формулу цены, чем для Украины. В ней присутствуют сезонные коэффициенты - летом российский газ стоит для Турции и Германии дешевле, чем зимой. Цена так же зависит от сроков, на которые подписывается контракт - в 10-летнем понижающий коэффициент будет значительно больше, чем в 5-летнем. Украина тоже пытается добиться пересмотра ценообразования, но, к сожалению, мы слишком погрязли в рутине и не видим стратегической перспективы», - констатировал эксперт.

Капитан Очевидность спешит на помощь

Активизация процесса ухода о привязки стоимости газа к цене нефти совпала в Европе с началом мирового кризиса. Тогда потребление голубого топлива резко сократилось, его цены на спотовом рынке упали, а стоимость по долгосрочным контрактам оставалась на докризисном уровне, что не устраивало участников рынка. Осенью 2009 года некоторым крупнейшим импортером российского газа в Европе удалось добиться от «Газпрома» корректировки цен по долгосрочным контрактам, приблизив их к уровню на спотовом рынке. Таким образом, можно говорить о том, что переход от ценовой привязки газа к нефтепродуктам идет полным ходом уже больше года. Естественно, об этом прекрасно известно всем участникам рынка и экспертам. Так что ссылки украинского Кабмина на мнение генсека ОПЕК полностью отвечают логике действий небезызвестного героя Интернета - Капитана Очевидность, всегда готового высказать прописную истину.

По мнению независимого эксперта по энергетическим вопросам Александра Нарбута, для нашего руководства в переговорах с «Газпромом» уже стало традицией опираться не на собственные аргументы, а на чужую точку зрения. «При этом никто из нынешних лидеров энергетического сектора страны до сих пор не предложил иную формулу цены газа, чем та, которая используется сегодня в расчетах с «Газпромом». Украинское руководство, как собственно и ранее, не опирается в переговорах с Россией на экспертное мнение. У нас отсутствуют наработки, которые бы позволили сделать позицию украинских переговорщиков рельефной и авторитетной. Мы даже не пытаемся использовать поддержку европейского сообщества, которое могло бы предоставить свои подходы к ценообразованию на газ. К примеру, можно было бы организовать конференцию с участием европейских специалистов, на которой обсудить последние тенденции в ценообразовании и тарифах на транзит газа», - отметил А.Нарбут.

По его словам, сегодня крупнейшие европейские компании, работающие на газовом рынке, выступают за то, что любой формат ценообразования хорош, если только он выводит на цены, близкие к биржевым или спотовым. Последнее время тренд на спотовом рынке газа таков, что те компании, которые работают по долгосрочным контрактам, просто теряют свои позиции.

При этом эксперт напомнил, что совсем недавно итальянская компания Edison подала в Стокгольмский арбитраж иск к «дочке» «Газпрома» Promgas. Edison хочет обязать поставщика газа снизить цены в долгосрочных контрактах до уровня биржевых, поскольку несет убытки от разницы в стоимости (в III квартале 2010 года она уже потеряла 37 млн. евро прибыли).

А.Нарбут убежден, что обращение Edison в Стокгольмский арбитраж демонстрирует, что позиция европейских компаний может быть выверена не только экономически, но и юридически. «Для Украины в ее попытках пересмотреть формулу цены российского газа ориентиром может служить европейских спотовый рынок, с поправками на нашу территориальную близость к России. В качестве дополнительного понижающего коэффициента должен также учитываться тот факт, что конкурентоспособность нашей экономики в некоторых сферах напрямую зависит от конкурентоспособности российской. В первую очередь, я имею ввиду химическую промышленность, где газ используется не только в качестве топлива, но и в качестве сырья. Еще одним обстоятельством, которое могло бы вывести нас на более низкий уровень цены - объемы потребляемого газа. Мы по-прежнему крупнейший в Европе потребитель российского газа и вправе рассчитывать на дополнительные скидки», - подчеркивает эксперт.

То есть, Кабмину совершенно не нужно изобретать велосипед, стоит лишь внимательно изучить алгоритм действий европейских соседей и заручиться их поддержкой. Не зря же Украина вошла в Европейское энергетическое сообщество. Членство в этой организации означает, что страны-участницы открывают друг для друга свои рынки газа и электроэнергии, согласовывают тарифы и помогают в кризисных ситуациях. Однако кажется, что наша власть в бесконечном споре с Россией о цене на газ выбирает именно те аргументы и тех союзников, которые не будут слишком сильно раздражать РФ. Чего же в таком случае стоит вся наша «отчаянная» борьба за дешевое голубое топливо?..

Антон Лосев (УНИАН)