Европейские нормы дадут нашему регулятору рынка газа больше прав, но усилят контроль

Внедрение европейских норм даст регулятору рынка газа, которым на сегодняшний день в Украине является Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ), больше прав, но при этом усилит контроль за ним.

Как передает корреспондент УНИАН, к такому выводу пришли участники круглого стола, который прошел сегодня в Киеве.

Эксперты подчеркнули, что внедрение Директив ЕС увеличит ответственность регулятора и расширит сферы его компетенции. Именно он будет контролировать надежность поставок и транзита энергоносителей, оценивать качество газопроводов и сигнализировать о существовании монополистов на газовом рынке.

Как отметил президент Киевского международного энергетического клуба «Q-Club» Александр ТОДИЙЧУК, новые полномочия регулятора рынка газа потребуют внимания со стороны экспертной среды.

По его словам, независимая оценка и публичное одобрение на всех этапах реформирования сделают работу регулятора действительно эффективной и ответственной.

В свою очередь, директор аналитического центра «Дикси групп» Елена ПАВЛЕНКО отметила, что для того чтобы регулятор рынка был действительно независимым, ему необходим самостоятельный бюджет и четко выписанные критерии увольнения.

По ее словам, аполитичность регулятора и добросовестное исполнение им своих функций за несколько лет приведут украинский энергетический рынок ко всем европейским стандартам, и, что самое главное, - будут гарантировать как бесперебойность поставок энергоресурсов, так и энергетическую безопасность страны.

По мнению участников круглого стола, новые обязанности регулятора рынка газа должны быть закреплены отдельным законом с учетом опыта и требований ЕС. Для этого в ходе круглого стола было анонсировано создание специальной рабочей группы, которая учтет все высказанные на круглом столе мысли и предложит в ближайшее время проект такого нормативно-правового акта.