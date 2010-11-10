Польша намерена добиваться снижения цен на российский газ – глава PGNiG

Польские власти намерены добиваться изменения формулы определения стоимости поставляемого в Польшу российского газ для снижения его цены.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал в среду глава правления национальной нефтегазовой компании PGNiG Михал ШУБСКИЙ.

Он отметил, что компания мониторит переговоры, которые ведут европейские покупатели российского газа о снижение цен, и планирует в ближайшее время начать аналогичные переговоры. «Мы присматриваемся к тренду, в частности, к попыткам связать часть контрактов со спотовым рынком. Мы также рассматриваем такой вариант», - сказал М.ШУБСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, по данным польской газеты Rzeczpospolita, итальянская компания Edison через суд требует у «Газпрома» снизить цену поставляемого газа с 300-320 долл. за тыс. куб. м до уровня спотового рынка, где его стоимость составляет 240-250 долл.

Справка УНИАН. ОАО "Газпром" в связи с резким падением спроса на газ, вызванным мировым кризисом, в 2009 году было вынуждено согласиться на скидки на поставляемый газ для ряда европейских потребителей.

В конце октября польские власти после почти двухлетних переговоров подписали новый газовый договор, заключение которого ранее вице-премьер Вальдемар ПАВЛЯК называл условием для начала переговоров о снижении цен на газ. По данным PGNiG, стоимость российского газа при нынешних ценах на нефть и действующей формуле определения цены составит около 275 долл. за тыс. куб. м.