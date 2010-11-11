Еврокомиссия представила энергетическую стратегию до 2020 года

Европейская комиссия представила сегодня новую энергетическую стратегию до 2020 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в принятом Комиссией Коммюнике для Европарламента и Совета ЕС.

Стратегия определяет приоритеты на следующие 10 лет и предлагает действия, необходимые для улучшения энергосбережения, создания рынка с конкурентными ценами и гарантированными поставками, ускорение развития технологий.

«Энергетические вызовы – один из наибольших тестов для нас всех. Перевод нашей энергетической системы на новый, более стабильный и безопасный путь развития может потребовать времени, но амбициозные решения должны быть приняты сейчас», - заявил по этому поводу Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР.

В своем коммюнике Еврокомиссия определила 5 приоритетов. На их базе Еврокомиссия планирует предложить новые законодательные инициативы в течение ближайших 18 месяцев.

Коммюнике также будет обсуждаться на первом Европейском энергетическом саммите 4 февраля 2011 года.

Среди определенных Комиссией приоритетов - энергосбережение, интеграция инфраструктуры европейского рынка, определение единой внешней энергетической политики, развитие технологий и защита прав потребителей.

В области энергосбережения Еврокомиссия предлагает сосредоточить внимание на двух наибольших потребителях энергоресурсов: транспорте и жилом секторе. При этом Еврокомиссия планирует предложить конкретные финансовые механизмы для реконструкции жилищного сектора и проведения энергосберегающих мероприятий.

В области объединения инфраструктуры Еврокомиссия считает, что до 2015 года ни одна страна-член ЕС не должна остаться изолированной. При этом в течение ближайших 10 лет инвестиции в инфраструктуру могут достичь 1 трлн. евро.

Для ускорения реализации инфраструктурных проектов Еврокомиссия предлагает упростить процедуру и сократить время выдачи разрешений, перейдя на режим «единого окна».

В коммюнике также содержится предложение координировать энергетическую политику стран-членов ЕС в отношениях с третьими странами, а особенно в отношениях с ключевыми партнерами.

При этом в рамках Европейской политики соседства Комиссия считает возможным расширить соглашение об Энергетическом сообществе для обеспечения большей интеграции стран-соседей, желающих участвовать в европейском энергетическом рынке.

Кроме того, в коммюнике содержатся предложения по расширению научных исследований в области энергосбережения, а также по усилению защиты прав потребителей и более прозрачному формированию счетов.