На заводе «Зоря»-«Машпроект» разрабатывают новый двигатель для ГТС Украины

На государственном предприятии «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект» начата разработка технического проекта нового двигателя мощностью 16 МВт с регенерацией для газотранспортной системы Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, машина предназначена для эксплуатации в составе газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций магистральных газопроводов.

Новая модификация 16-мегаваттного двигателя будет работать по открытому регенеративному циклу. Она обеспечит КПД на уровне 40% и высокую надежность привода: межремонтный ресурс составит 40 тыс. часов, полный ресурс – 120 тыс. часов, наработка на отказ – не менее 15 тыс. часов.

Работы по созданию этого газотурбинного двигателя промышленного типа с большим ресурсом для реконструкции газотранспортной системы Украины инициированы ГП «Зоря»-«Машпроект» и межотраслевой научно-координационной комиссией при Национальной академии наук Украины.

В пресс-службе также отметили, что ГП «Зоря»-«Машпроект» является основоположником метода глубокой модернизации эксплуатирующихся газоперекачивающих агрегатов с заменой изношенных и морально устаревших приводов на современные эффективные газотурбинные двигатели. Предприятие имеет 18-летний опыт успешной реализации десятков таких проектов на газопроводах Украины, Болгарии, России.

Предполагаемый срок создания опытного образца двигателя – 2013 год.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря-Машпроект» является одним из крупнейших в странах СНГ поставщиком газотурбинного оборудования для нужд флота и промышленности. С 1954 года заказчикам поставлено более 3000 газотурбинных двигателей и тысячи разнообразных зубчатых передач. Газотурбинными установками ГП «Зоря-Машпроект» оснащены более 500 кораблей, в том числе военных, начиная от эсминцев и заканчивая кораблями на воздушной подушке, в 20 странах мира.