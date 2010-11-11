АМК начал проверки крупных операторов нефтерынка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал проверять крупных операторов рынка нефтепродуктов в связи с повышением розничных цен на топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника управления контроля рынков топливно-энергетического комплекса и промышленности АМКУ Сергей КИРИЛЕНКО в ходе выступления на Второй Международной конференции по вопросам развития украинского рынка нефтепродуктов сегодня в Киеве.

«С 6 ноября т.г. началось повышение цен. Начали проверки крупных операторов на общегосударственном рынке», – отметил С.КИРИЛЕНКО.

При этом он не исключил, что рост цен на АЗС может носить «вполне рыночный характер».

Как сообщалось, с начала ноября т.г. крупнейшие операторы рынка несколько раз повышали розничные цены на все виды топлива на 5-10 коп./литр. Рост розничных цен трейдеры объяснили подорожанием топлива в опте в конце октября, но многие называют среди причин роста цен также безналоговый импорт нефтепродуктов и политический фактор. Участники рынка считают, что в ряде областей подорожание сдерживалось из-за проведения предвыборной кампании в местные органы власти.

Последний раз АМКУ давал рекомендации нефтетрейдерам в конце сентября, направив 13 крупнейшим операторам письма, в которых сообщал о необходимости воздержаться от установления экономически необоснованных цен на бензин и дизельное топливо во время осенне-полевых работ.