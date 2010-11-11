Функции оператора ГТС возложены на «Нафтогаз»

Министерство топлива и энергетики Украины возложило функции оператора Единой газотранспортной системы (ГТС) Украины на «Нафтогаз Украины».

Об этом сказано в приказе Минтопэнерго №463 от 5 ноября, размещенном на сайте министерства.

Согласно документу, «Нафтогазу Украины» поручено обеспечить балансирование объемов природного газа и функции оперативно-диспетчерского управления газотранспортной системой с целью обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей Украины, а также разработку и представление на утверждение в Кабинет министров Украины прогнозного годового баланса поступления и распределения природного газа Украины с учетом возможностей газотранспортной системы.

Вместе с тем «Нафтогазу» поручено обеспечить разработку и представление в Минтопэнерго на каждый следующий месяц планового (расчетного) баланса поступления и распределения природного газа, формирование планового распределения поставок природного газа потребителям.

Также компании поручено обеспечить контроль за оперативно-технологическим управлением и функционированием магистральных и распределительных газопроводов, подземных хранилищ газа и других организационно и технологически связанных с ними объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, распределения и хранения природного газа.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Белоруссией, Молдавией — 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС - 142,5 млрд. куб. м.