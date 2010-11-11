Минфин: акциз на сжиженный газ не распространяется на топливо для потребностей населения

Акцизный сбор на сжиженный газ, введение которого предусмотрено проектом Налогового кодекса, не будет распространяться на пропан-бутан для потребностей населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный специалист департамента таможенной и налоговой политики Министерства финансов Украины Вячеслав ЮЩЕНКО в ходе ІІ Международной конференции по вопросам развития украинского рынка нефтепродуктов сегодня в Киеве.

«В проекте кодекса содержится норма, предусматривающая льготное налогообложение сжиженного газа, который используется населением, в частности, заправляется в бытовые баллоны», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Он также сообщил, что на данный момент норма о введении акцизного сбора на сжиженный газ, а также его повышение на бензины рассматривается Комитетом Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

«Думаю, сегодня-завтра рассмотрение закончат и будет принято окончательное решение», – сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что ему неизвестно о возможных изменениях в проекте Налогового кодекса.

Как сообщал УНИАН, проект Налогового кодекса, зарегистрированный правительством в Верховной Раде, предполагает введение акцизного сбора на сжиженный газ (пропан или смесь пропана и бутана) в размере 40 евро за тонну.

По мнению некоторых участников рынка, введение акциза на сжиженный газ приведет к повышению розничной стоимости этого вида топлива на 25-30 коп./л.