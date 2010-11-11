Бойко возглавил Международный консорциум по управлению ГТС Украины

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО избран главой ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» (г. Киев).

Об этом сказано в отчете министерства о проделанной работе за 9 месяцев, размещенном на сайте Минтопэнерго.

Согласно сообщению, соответствующее решение участники общества приняли на собрании 16 сентября.

В документе также отмечается, что в ходе заседания российская сторона предложила рассмотреть вопрос о перспективах участия Международного консорциума в управлении и развитии ГТС Украины, а также в эксплуатации отдельных западно-украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) на условиях аренды или в другой форме.

Справка УНИАН. Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины создан в соответствии с договоренностями, зафиксированными в заявлении Президентов России и Украины о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также межправительственным соглашением от 7 октября 2002 года. Учредительные документы о создании ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» при участии ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» были подписаны 29 октября 2002 года. Уставный капитал консорциума составляет 186,55 млн. грн.

Предусматривалась также возможность участия Германии в консорциуме, однако до настоящего времени этот вопрос не решен.

31 августа 2004 года собрание участников ООО «Международный консорциум по управлению и развитию ГТС Украины» согласовало переход к реализации инвестиционной фазы консорциума с 1 сентября 2004 года. Первым этапом инвестиционной фазы определено строительство магистрального газопровода «Богородчаны-Ужгород» протяженностью 234 км.

ООО «Международный консорциум по управлению и развитию ГТС Украины» предусматривает строительство нового газопровода «Новопсков-Ужгород», которым Украина и Россия и договорились совместно руководить. «Богородчаны-Ужгород» - это первый этап строительства этого газопровода. Его проектная мощность - 19 млрд. куб. м газа в год. Стоимость проекта оценивалась в свыше 500 млн. долл.