Украина намерена построить 58 ГЭС-ГАЭС на горных реках Карпатского региона

Министерство топлива и энергетики изучает вопрос строительства 58 гидро- и гидроакуммулирующих станций в бассейнах Днестра, Прута и Сирета.

Соответствующие предложения уже подготовлены Минтопэнерго в рамках выполнения государственной программы противопаводковых мероприятий в Карпатском регионе, сообщается на официальном сайте министерства.

В ходе предварительных исследований, проведенных департаментом стратегической политики и перспективного развития ТЭК Минтопэнерго совместно с ОАО «Укргидроэнерго», установлена возможность создать на базе сухих горных емкостей 50 первоочередных протипаводково-энергетических комплексов, в составе которых будет построено 58 энергетических узлов, в т.ч. - 45 ГЭС и 13 ГАЭС. По расчетам министерства, строительство этих объектов позволит увеличить энергетическую мощность региона на 1635 МВт установленной мощности, в том числе, за счет ГЭС - на 55 МВт и за счет ГАЭС – на 1580 МВт. Срок окупаемости ГЭС с учетом действующего «зеленого тарифа» составит 5-6 лет. Срок окупаемости ГАЭС - 3-4 года.

Проект строительства энергоузлов на горных реках уже одобрен на заседании научно-технического совета ОАО «Укргидроэнерго».

Справка УНИАН. На 1 января 2010 года суммарная установленная мощность ГЭС-ГАЭС Украины составляла 5413,5 МВт. Доля гидроэнергетических мощностей в общем объеме установленной мощности страны составляла 10,2%. В 2009 году установленная мощность ГЭС-ГАЭС увеличилась на 324 МВт за счет введения в опытно-промышленную эксплуатацию Днестровской ГАЭС.

«Зеленый тариф» установленный Национальной комиссией регулирования электроэнергетики для малых ГЭС (до 10 МВт) на ноябрь т.г. составляет 85,49 коп. за кВт/ч.