Нефть дешевеет на фоне негатива из Азии

Стоимость нефти снижается с максимальных за два года отметок на фоне негативной динамики на биржах Азии и дорожающего к мировым валютам доллара, свидетельствуют данные торгов. Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 7.53 мск уменьшилась на 1,22 доллара, или на 1,39% - до 86,59 доллара за баррель. Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent на 7.44 мск понизилась на 1,09 доллара, или на 1,24% - до 87,38 доллара за баррель. "Основной темой после окончания мирового финансового кризиса является вопрос доверия, - приводит агентство Bloomberg слова аналитика CMC Markets Ltd. Дэвида Тейлора (David Taylor). - На данном этапе остается еще слишком много вопросов, и рынок крайне чувствителен. Если мы начнем получать какие-либо сигналы, указывающие на устойчивое укрепление доллара, коррекция будет широкой". Ведущие фондовые индексы стран Азии снижаются на торгах в пятницу на фоне опасений ужесточения кредитно-денежной политики в Китае на фоне рекордного за 25 месяцев роста потребительских цен в стране. Давление на азиатские торговые площадки оказала также информация о том, что банки региона могут не избежать ужесточения требований к капиталу. Доллар на 7.10 мск подорожал к евро до 1,3611 доллара за евро против 1,3659 доллара за евро днем ранее. В ходе торгов в четверг курс евро к доллару опускался до минимальной с 5 октября отметки 1,3638 доллара за евро. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос на 0,15% - до 78,34 пункта. По итогам четверга стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской бирже NYMEХ осталась на уровне 87,81 доллара за баррель.