На ноябрь и декабрь Украина закупит в России газ на 2 млрд. долл.

На ноябрь и декабрь текущего года Украина должна будет закупить в России газ на общую сумму в 2 млрд. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН на селекторном совещании по вопросам расчета за газ региональных потребителей.

«По четвертому кварталу мы должны проплачивать каждый месяц за российский газ в объеме 1 млрд. долл.», - сказал БАКУЛИН.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в октябре этого года российский газ, перечислив около 1,063 млрд. долл. Цена природного газа для компании в четвертом квартале текущего года составляет около 253 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.

