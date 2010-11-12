Цены на нефть на NYMEX

Котировки фьючерсов на нефть не изменились в четверг после снижения с нового максимума, достигнутого на фоне отчета, указавшего на более высокий спрос на нефть в Китае, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть не изменились, закрывшись на уровне 87,81 доллара за баррель после снижения с внутридневного максимума 88,63 доллара.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE на момент написания статьи торговались с понижением на 21 цент, или 0,2%, – по 88,75 доллара.

Сильнее всего в четверг изменились цены на топочный мазут. Котировки декабрьских фьючерсов на топочный мазут снизились на 1,53 цента, или 0,6%, – до 2,4266 доллара за галлон. Падение произошло после того, как правительственные и частные прогнозы указали на то, что холодная погода распространится по США в течение следующих нескольких недель не так сильно, как ожидалось ранее, в особенности это касается юга и востока страны. Северо-восток США – это крупнейший рынок для топочного мазута.

Котировки декабрьских фьючерсов на бензин RBOB понизились по итогам торгов на 0,05 цента – до 2,2357 доллара за галлон.

С конца августа цены на нефть выросли более чем на 22%, получив поддержку со стороны ослабления доллара и потока позитивных экономических новостей. В четверг дополнительным источником поддержки для них послужило состояние китайской экономики. Вместе с тем, нефть не подешевела, несмотря на укрепление доллара, которое обычно толкает цены на этот сырьевой товар вниз, делая их более высокими в других валютах.

Данные властей Китая показали в четверг, что объем нефти, потребляемый китайскими нефтеперерабатывающими заводами, в октябре достиг рекордного значения 37 млн. тонн, или 8,75 млн. баррелей в день. Этот показатель считается ключевым индикатором спроса на сырую нефть.

Между тем, как сообщило Национальное бюро статистики Китая, инвестиции в основной капитал в урбанизированных районах выросли за первые десять месяцев текущего года, а число выданных китайскими банками кредитов в прошлом месяце превысило средние уровни.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по спросу на нефть на 2011 год, сославшись на улучшающиеся экономические перспективы. ОПЕК повысила прогноз для роста мирового спроса на нефть в 2010 году на 190 тыс. баррелей – до 1,3 млн. баррелей в день. Картель также улучшил прогноз на 2011 год на 120 тыс. баррелей – до 1,2 млн. баррелей в день.