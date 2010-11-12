Долг потребителей перед «Нафтогазом» составляет 14 млрд. грн.

Общая задолженность за газ, поставленный потребителям компанией НАК «Нафтогаз Украины», на 1 ноября 2010 года составляет 14 млрд. грн., из них 6,5 млрд. грн. – долг текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на селекторном совещании по вопросам расчета за газ региональных потребителей.

Он сообщил, что по данным на 1 ноября т.г. НАК «Нафтогаз Украины» реализовал на внутреннем рынке 35 млрд. кубометров газа на сумму 52 млрд. грн. При этом в качестве оплаты поступило лишь 45 млрд. грн., или 87% стоимости газа.

А.КЛЮЕВ отметил, что из общей суммы долга за 2010 год население, бюджетные организации и предприятия теплокоммунэнерго задолжали почти 4,5 млрд. грн., при этом доля предприятий ТКЭ составляет 77%, или 3,4 млрд. грн.

«Наибольшую обеспокоенность вызывает состояние расчетов за потребленный газ предприятий теплоэнергетики. Уровень их текущих расчетов за потребленный газ на 1 ноября составляет 70%. При этом к началу отопительного сезона расчеты были произведены на 73%», – сказал А.КЛЮЕВ.

По его данным, наихудший уровень расчетов предприятий теплоэнергетики наблюдается в Закарпатской области – 32%, Луганской – 33%, Житомирской – 45%, Кировоградской – 48%, Донецкой – 49%, Хмельницкой – 55%, в Севастополе – 45%.

«Общая задолженность этих предприятий за газ, потребленный в 2009-2010 годах, достигает 7,3 млрд. грн. Такое состояние дел с расчетами не выдерживает никакой критики», – подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.