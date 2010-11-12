Кабмин выделит «Нафтогазу» 3,6 млрд. грн. на компенсацию разницы в тарифах

Правительство планирует выделить 3,6 млрд. грн. НАК «Нафтогаз Украины» в качестве частичной компенсации разницы в тарифах, и тем самым полностью выполнить свои обязательства в текущем году по этой статье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН на селекторном совещании по вопросам расчета за газ региональных потребителей.

«Следующим шагом, который готовится со стороны правительства, это постановление о компенсации разницы тарифов в объеме 3,6 млрд. грн. Правительство перед нами все обязательство выполнило по погашению разницы в тарифах», - сказал Е.БАКУЛИН.

Также глава «Нафтогаза» сообщил, что в текущем году в качестве компенсации разницы газовых тарифов компания уже получила 7,4 млрд. грн., что позволило закачать 24,5 млрд. кубов газа к началу отопительного сезона.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует прямые убытки от реализации газа предприятиям тепловой коммунальной энергетики, а также промышленным предприятиям по итогам 2010 года на уровне 17 млрд. грн. из-за несоответствия фактических цен реализации газа экономически обоснованным.