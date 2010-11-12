Передача ПХГ в аренду россиянам соизмерима с размещением ЧФ РФ в Севастополе - Соколовский

Возможная передача в аренду ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» (г. Киев) подземных хранилищ газа (ПХГ) соизмерима с размещением Черноморского флота РФ в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал эксперт по энергетическим вопросам, экс-уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Отдать иностранцам, а, собственно, россиянам в управление или в собственность часть подземных газовых хранилищ… это соизмеримо, если не хуже, договору на размещение Черноморского флота в Севастополе. Абсолютно, это создаст угрозы еще большие и серьезнее…», - сказал он.

При этом он отметил, что можно было бы предложить европейцам свои ПХГ для хранения их газа, но только на договорной основе.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Министерство топлива и энергетики Украины в своем отчете о проделанной работе за 9 месяцев сообщило, что российская сторона предложила рассмотреть вопрос о перспективах участия Международного консорциума в управлении и развитии ГТС Украины, а также в эксплуатации отдельных западно-украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) на условиях аренды или в другой форме.

Справка УНИАН. Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины создан в соответствии с договоренностями, зафиксированными в заявлении Президентов России и Украины о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также межправительственным соглашением от 7 октября 2002 года. Учредительные документы о создании ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» при участии ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» были подписаны 29 октября 2002 года. Уставный капитал консорциума составляет 186,55 млн. грн.

Предусматривалась также возможность участия Германии в консорциуме, однако до настоящего времени этот вопрос не решен.