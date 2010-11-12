Лукашенко намерен закупить в России менее половины необходимой нефти

Беларусь в 2011 году приобретет в России менее половины от необходимой ей нефти. Об этом заявил президент страны Александр ЛУКАШЕНКО, сообщает РИА Новости. Большая часть поставок будет выполнена другими поставщиками.

В частности, Беларусь договорилась с Венесуэлой о поставках 30 миллионов тонн нефти в течение трех лет.

По словам А.ЛУКАШЕНКО, минувший год стал тяжелым для белорусского нефтехимического комплекса из-за взимания Россией 100-процентной пошлины на ввозимую нефть. Однако сейчас все нефтеперерабатывающие заводы страны загружены на 100 процентов, заявил Президент.

Согласно российско-белорусскому межправительственному протоколу, подписанному 27 января 2010 года, российская нефть для внутренних потребностей Беларуси будет поставляться без пошлин, а это менее 30 процентов (6,3 миллиона тонн) от общего объема необходимых Минску поставок. Остальные поставки нефти, предназначенные на экспорт, будут осуществляться с уплатой сборов.

Кроме того, Беларусь собирается искать и альтернативные источники поставок газа. В частности, страна ведет переговоры с Польшей и прибалтийскими странами о строительстве терминалов и заводов по сжижению газа.

Как отметил А.ЛУКАШЕНКО, доходность "Газпрома" в Беларуси сейчас выше, чем в Германии. "До мировой цены осталось совсем немного", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

В 2011 году цена на российский газ для Беларуси составит 210-220 долларов за тысячу кубометров, что на 25-35 долларов выше, чем в текущем. Российский газовый концерн является единственным поставщиком газа в Беларусь. В 2009 году Минск закупил у "Газпрома" 17,6 миллиарда кубометров топлива.

Как сообщал УНИАН, Украина и Беларусь 29 октября т.г. подписали соглашение о транзите венесуэльской нефти через нефтепровод «Одесса-Броды».

Пробную прокачку нефти в аверсном режиме по нефтепроводу "Одесса-Броды" планируется провести 17 ноября за средства белорусской стороны.

Сейчас венесуэльская нефть, которую закупает Беларусь, завозится танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину. Украина предоставляет скидку в размере 20-40% на причальный сбор при транзите нефти в Беларусь, при этом тариф на перевозку нефти по железной дороге составляет 0,27 доллара за 10 т/км.

В 2011 году планируется наладить транзит нефти в Беларусь по нефтепроводу «Одесса-Броды».