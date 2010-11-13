Шахта «Добропольская» добыла с начала года 1 млн. тонн угля – 107% плана

Трудовой коллектив ОП «Шахта «Добропольская» (ГП «Добропольеуголь») добыл с начала года 1 млн. тонн угля, что на 67 тыс. тонн, или на 7% больше, чем было запланировано.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

По словам генерального директора ГП «Добропольеуголь» Владимира ПАНИБРАТЧЕНКО, на шахте «Добропольская» с начала года производительность труда рабочего по добыче угля при плане 36 тонн в месяц составила 40,9 тонн в месяц, а среднесуточная добыча по шахте превысила 3 тыс. тонн.

Гендиректор отметил, что стабильную работу горняков шахты обеспечивают проходческие бригады, которые с начала года прошли более 6,23 тыс. погонных метров горных выработок, создавая необходимый задел для развития предприятия. Значительный вклад в миллионную тонну угля внесли коллективы энергомеханической службы, участков шахтного транспорта, всех вспомогательных производств.

В. ПАНИБРАТЧЕНКО также сообщил, что в целом горняки ГП «Добропольеуголь» с начала года добыли 2,6 млн. тонн угля.