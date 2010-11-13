«Газпром» опроверг слухи об отставке Миллера

Официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ решительно опроверг информацию о возможной отставке до конца года главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА.

Комментируя РБК появившуюся в СМИ неофициальную информацию о том, что А.МИЛЛЕР якобы может покинуть свой пост, С.КУПРИЯНОВ назвал это чушью. По его словам, опубликованные данные об уходе главы «Газпрома» не соответствуют действительности.

Сегодня в российской газете "Ведомости" появилась публикация о том, что А.МИЛЛЕР до конца года может покинуть пост из-за "проблем со здоровьем". Также отмечалось, что руководитель концерна "закрывает дела" и что закрытие крупных сделок концерна ожидается до конца года.

А.МИЛЛЕР руководит «Газпромом» с 2001 года, его нынешний контракт истекает весной 2011 года.

В настоящее время он занимает должность председателя правления компании и заместителя председателя совета директоров.