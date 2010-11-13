Британский газовый монополист поднимает внутренние тарифы на 7%
15:52, 13 ноября 2010Энергетика
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Британская газовая монополия British Gas объявила о повышении внутренних тарифов для потребителей на 7% с 10 декабря текущего года, пишет газета Guardian.
По данным газеты, рост стоимости газа и электричества затронет более 8 млн жителей страны. Новый прейскурант обойдется каждому британцу в дополнительные £53 к счету за газ и £29 к счету за электричество (в год).
Помимо BG, о повышении тарифов ранее объявлял еще один крупнейший поставщик электроэнергии Британии – Scottish and Southern Energy (SSE). SSE с 1 декабря поднимает цены на газ на 9,4% или £67.
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