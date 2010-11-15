«Газ Украины» предупредил предприятия ТКЭ

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководства местных органов власти и предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ), что плановые объемы природного газа на следующую декаду будут выделяться в соответствии с уровнем расчетов теплоэнергетиков за природный газ, потребленный с начала нового отопительного периода 2010-2011 гг. (с 01 октября 2010 г.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что такое решение предопределенно крайне неудовлетворительным состоянием расчетов предприятий ТКЭ.

По данным оперативного мониторинга, по состоянию на 12 ноября 2010 г. задолженность предприятий ТКЭ (без АЭК «Киевэнерго») за потребленный с начала нового отопительного периода 2010-2011 гг. (с 01.10.10) природный газ превысила 1,24 млрд. грн.

Наибольшие долги с 01.10.10 накопили предприятия ТКЭ Харьковской (193 млн. грн.), Донецкой (167 млн. грн.), Днепропетровской (162 млн. грн.), Одесской (78 млн. грн.), Запорожской (71 млн. грн.), Луганской (57 млн. грн.), Киевской (55 млн. грн.), Львовской (52 млн. грн.), Полтавской (35 млн. грн.), Сумской (33 млн. грн.) областей, а также АР Крым (41 млн. грн.).

Столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» за 2009-2010 гг. задолжала ДК «Газ Украины» свыше 911,7 млн. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 77%).

Наиболее низкий уровень расчетов за потребленный с 01.10.10 природный газ - у предприятий ТКЭ Одесской (6%), Харьковской (8%), Житомирской и Закарпатской (по 12%), Днепропетровской (14%), Киевской и Ивано-Франковской (по 15%), Винницкой, Запорожской и Кировоградской (по 16%) областей, а также АР Крым (8%) и г. Севастополь (17%).

Значительной остается задолженность предприятий ТКЭ и за газ, потребленный на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. (с 01.10.09) - свыше 1,75 млрд. грн. (уровень оплаты – 83%).

ДК «Газ Украины» отмечает, что задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ, надлежащего прохождения нового отопительного сезона 2010-2011 гг.

Справка УНИАН. Согласно с положениями статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.