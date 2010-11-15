Еврокомиссия просит Болгарию изменить соглашение с РФ о “Южном потоке”

Европейская комиссия просит Болгарию изменить двустороннее соглашение с Россией о “Южном потоке”, подписанное в 2008 году, и привести его в соответствие с требованиями европейского законодательства.

Об этом сообщила сегодня прдставитель Еврокомисси Марлен ХОЛЗНЕР.

«В соответствии с законодательством ЕС, все желающие компании должны иметь право на доступ к газопроводу», - назвала она главную причину, по которой Евркомиссия просит изменить соглашение.

Представитель Еврокомиссии отметила, что для получения определенной части доступа к транспортировке газа, компании-собственники «Южного потока» должны обращаться с соответствующим запросом к национальному регулятору. При этом ответ национального регулятора должен быть подтвержден Еврокомиссией.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 13 ноября, Россия и Болгария подписали соглашение о создании СП по строительству «Южного потока».

Болгария подписала соглашение с РФ об участии в строительстве газопровода в январе 2008 года.

«Южный поток»- система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая - через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка - около 900 километров, максимальная глубина – более 2000 метров, проектная мощность - 63 миллиардов кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.