Киевляне будут в тепле

Управление магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» в субботу, 13 ноября, возобновило нормальное газоснабжение для ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 АК «Киевэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, восстановление давления позволило ТЭЦ «Киевэнерго» возобновить необходимые объемы производства электрической и тепловой энергии, а также привести в соответствие с нормативами температуры теплоносителя в сети из-за задолженности энергокомпании за потребленный газ в размере почти 743 млн. грн.

В свою очередь, задолженность Киевской городской государственной администрации перед «Киевэнерго» по компенсации разницы в тарифах составляет 860 млн. грн., а общий долг всех потребителей «Киевэнерго» за от пущенные энергоресурсы составляет 1,7 млрд. грн.