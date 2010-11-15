«Нафтогаз» получил прибыль в 680 млн. грн.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» завершила январь-сентябрь т.г. с чистой прибылью 680,210 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 г. чистый убыток составлял 2 млрд. 97,599 млн. грн.

Об этом говорится в квартальной отчетности компании, опубликованной на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. НАК «Нафтогаз Украины» увеличила чистый доход на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 59 млрд. 682,796 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 15,6% – до 69 млрд. 935,381 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2009 году НАК "Нафтогаз Украины" сократила чистую прибыль на 79,5%, по сравнению с 2008 годом, до 2,3 млрд. грн.