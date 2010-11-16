Язев: Украина выиграет от международного участия в управлении ГТС

Украина выиграет от международного участия в управлении украинских магистральных газопроводов

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом президент Российского газового общества, заместитель председателя Государственной Думы России Валерий ЯЗЕВ сказал, выступая на VIII Международном форуме «Газ России – 2010».

Он отметил, что международный транзит в этом году не является камнем преткновения. В настоящие время развивается много проектов международных газопроводов, причем некоторые из них нормально конкурируют между собой, добавил он.

В.ЯЗЕВ отметил, что в совокупности мы имеем тенденцию к обеспечению энергетической и экологической безопасности Евразийского материка.

Он подчеркнул, что все проекты имеют поддержку госорганов и международных объединений, все проекты коммерческие, которые рассчитаны на окупаемость и возврат инвестиций и получение прибыли. Кроме этого, все проекты являются международными, то есть в состав учредителей входят представители разных заинтересованных стран.

«Разделение рисков при разделении выгод – это хорошо опробованный на практике рыночный инструмент. Исключением остаются магистральные газопроводы Украины, осуществляющие подачу природного газа в Европу. Конечно, это личное дело суверенного государства, но не менее суверенные Россия и Германия не только поделили риски между собой при создании «Северного потока», но и не посчитали зазорным пригласить предприятия Франции и Нидерландов», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, такая же ситуация по «Южному потоку» и «Набукко».

«Полагаю, что если бы по этому пути пошла бы и Украина, она бы только выиграла», - сказал он.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой — 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС - 142,5 млрд. куб. м.

Министерство топлива и энергетики Украины возложило функции оператора Единой газотранспортной системы (ГТС) Украины на «Нафтогаз Украины». Об этом сказано в приказе Минтопэнерго №463 от 5 ноября.