ГТС Украины способна транзитировать 142 млрд. куб. м. газа в Европу ежегодно

ГТС Украины сегодня способна транзитировать 142 млрд. куб. м. газа в Европу ежегодно.

Об этом заявил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН сегодня на VIII Международном Форуме «Газ России – 2010» в Москве.

«ГТС позволяет обеспечить транзит 142 млрд. куб. м. в год. Сегодня ее техническое состояние вполне позволяет выполнить (транзит) таких объемов», - сказал В.ЧУПРУН.

Он отметил, что через территорию Украины российский газ поставляется в 18-ть стран Европы.

По его словам, после распада СССР Украина обладает третей в мире по мощности ГТС, которая включает около 40 тис. км газопроводов и также 13 ПХГ общим объемом 32 млрд. куб. м.

В.ЧУПРУН отметил, что технико-экономические расчеты показывают, что если бы сегодня заново строить имеющуюся систему магистральных газопроводов, то для этого понадобилось бы более 75 млрд. долл. инвестиций со сроком окупаемости более 8 лет.