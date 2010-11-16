Переговоры по формуле цены российского газа для Украины продолжаются

Переговоры об изменении формулы цены российского газа для Украины продолжаются.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН сегодня на VIII Международном форуме «Газ России – 2010» в Москве.

«На уровне правительств наших стран компанией «Нафтогаз» и «Газпром» постоянно ведется работа по усовершенствованию условий выполнения долгосрочных контрактов и поиску дополнительных направлений для взаимовыгодного партнерского сотрудничества», - сказал В.ЧУПРУН.

«Переговоры ведутся с целью поиска возможностей для пересмотра формулы цены газа, а именно - уменьшения базовой цены, которая зафиксирована на уровне 450 долл.», - подчеркнул он.

По словам В.ЧУПРУНА, помимо этого, «Нафтогаз» и «Газпром» обсуждают варианты создания совместных предприятий, целью которых явилось бы дополнительная стабилизация как транзитных поставок газа, так и внутреннего рынка потребления.

В.ЧУПРУН также сообщил, что продолжается обсуждения деятельности международного консорциума по управлению и развитию ГТС Украины.

Он напомнил, что 22 ноября в Брюсселе при участии руководителей энергетических ведомств Украины, ЕС и России будет обсуждаться вопрос модернизации ГТС Украины.

«Мы надеемся на получения большой ясности относительно того, какими объемами, какими силами и ресурсами будет происходить модернизация украинской ГТС. Поскольку Украина не имеет в достаточном объеме финансовых ресурсов для запланированной и требуемой модернизации своей ГТС, создания газотранспортного консорциума представляется наиболее перспективным и реальным путем их привлечения», - сказал В.ЧУПРУН.

Он подчеркнул, что в соответствии с расчетами аналитиков, а не политиков, модернизация ГТС Украины требует значительно меньших финансовых ресурсов, чем реализация инвестиционных проектов «Газпрома» по строительству газопроводов в обход Украины, а также строительству подземных хранилищ газа в Европе.

В тоже время, он подчеркнул, что отношения между «Нафтогазом» и «Газпромом» находятся в фазе «конструктивного взаимодействия».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля т.г. в Харькове Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

25 августа премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. Глава правительства отметил, что, в первую очередь, в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В свою очередь, глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.

По данным Минэкономики, Украина в октябре 2010 года осуществляла импорт природного газа по ценам 265 долл. за тыс. куб. м и 252,11 долл. за тыс. куб. м.