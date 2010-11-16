«Нафтогаз» по итогам года ожидает доход от транзита газа в Европу в 3 млрд. долл.

НАК «Нафтогаз Украина» по итогам текущего года ожидает доход от транзита 105 млрд. куб. м. газа в Европу в размере около 3 млрд. долл. США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на VIII Международном Форуме «Газ России – 2010» в Москве заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН.

«В 2010 году компания ожидает доход от транзита 105 млрд. – это прогнозная цифра, по видимому, она будет немного ниже в связи с потреблением газа в Европе и теплой погодой, в сумме около 3 млрд. долл. за услуги по транзиту», - сказал В.ЧУПРУН.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году НАК «Нафтогаз Украины» осуществила транзит около 96 млрд. куб. метров газа в страны Европы.