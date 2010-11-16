«Нафтогаз» по итогам года ожидает доход от транзита газа в Европу в 3 млрд. долл.
14:18, 16 ноября 2010Энергетика
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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на VIII Международном Форуме «Газ России – 2010» в Москве заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН.
«В 2010 году компания ожидает доход от транзита 105 млрд. – это прогнозная цифра, по видимому, она будет немного ниже в связи с потреблением газа в Европе и теплой погодой, в сумме около 3 млрд. долл. за услуги по транзиту», - сказал В.ЧУПРУН.
Как сообщал УНИАН, в 2009 году НАК «Нафтогаз Украины» осуществила транзит около 96 млрд. куб. метров газа в страны Европы.
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