Добыча газа в Украине сократилась на 5,7%, нефти – на 12,5%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-октябре 2010 года сократили добычу природного газа на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 15,9 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-октябре т.г. добыча нефти в Украине сократилась на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2,153 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-октябре т.г. сократилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 786 тыс. тонн, а добыча нефтяного попутного газа – на 13,2%, до 546 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 2,1% по сравнению с 2008 годом – до 20,3 млрд. куб. м. Добыча нефти сократилась на 6,2% – до 2,899 млн. тонн, добыча газового конденсата – на 5,2%, до 1,018 млн. тонн, а нефтяного попутного газа – на 14,2%, до 744 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».