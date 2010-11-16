Европейский Совет обсудит энергетическую стратегию

Европейский Совет на своем заседании 16-17 декабря обсудит предложенную Еврокомиссией новую энергетическую стратегию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ на брифинге, организованном Европейским политическим центром.

«Комиссар (по вопросам энергетики – УНИАН) Гюнтер ЭТТИНГЕР представит стратегию, и мы, очевидно, будем над ней работать», - сказал Президент Европейского Совета.

Он отметил, что Европе необходимо сконцентрироваться на вопросах энергетической безопасности, солидарности, объединения инфраструктуры, а также на отношениях с Россией и Украиной в контексте безопасности поставок энергоносителей.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Еврокомиссия представила новую энергетическую стратегию до 2020 года.

Еврокомиссия, в частности, определила 5 приоритетов: энергосбережение, интеграция инфраструктуры европейского рынка, определение единой внешней энергетической политики, развитие технологий и защита прав потребителей.

На их базе Еврокомиссия планирует предложить новые законодательные инициативы в течение ближайших 18 месяцев.