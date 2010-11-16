«Газпром» может поставлять больше газа во Францию по «Северному потоку»

ОАО «Газпром» рассматривает возможность дополнительных поставок российского газа во Францию по газопроводу «Северный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и заместителя председателя правления, вице-президента GDF SUEZ Жана-Франсуа СИРЕЛЛИ.

«Стороны обсудили вопросы взаимодействия компаний в энергетической сфере, в том числе перспективы дополнительных поставок российского газа во Францию по газопроводу «Северный поток», - говорится в сообщении.

Участники встречи сошлись во мнении, что укрепление долгосрочного партнерства между «Газпромом» и GDF SUEZ будет способствовать повышению безопасности газоснабжения потребителей европейских государств.

«Успехи в реализации новых инфраструктурных проектов, таких как «Северный» и «Южный поток», являются отражением взаимных интересов России и Европейского Союза в энергетической сфере. Нашим европейским партнерам очевидно, что существующих транспортных мощностей уже недостаточно для удовлетворения спроса на газ в долгосрочной перспективе. Уверен, наше сотрудничество с французскими компаниями является одним из ключевых факторов в решении задачи по обеспечению растущих потребностей Европы в природном газе», - отметил А.МИЛЛЕР.

Справка УНИАН. GDF SUEZ – одно из крупнейших энергетических предприятий Европы, было образовано в 2008 году в результате слияния компаний Gaz de France и SUEZ. GDF SUEZ работает в области электроэнергетики, реализует проекты в сфере разведки и добычи, а также переработки и сбыта природного газа. Сотрудничество между «Газпромом» и Gaz de France в области газоснабжения началось в сентябре 1975 года. За этот период GDF SUEZ было поставлено более 300 млрд. куб. м газа.

В декабре 2006 года «Газпром» и Gaz de France подписали Соглашение о продлении до 2030 года действующих контрактов на поставку российского природного газа во Францию. Кроме того, была достигнута договоренность о начале поставок компании

Gaz de France дополнительных объемов газа по «Северному потоку». На данный момент законтрактованный GDF SUEZ годовой объем поставок по этому газопроводу составляет 2,5 млрд. куб. м.

«Газпром» также получил возможность c октября 2007 года осуществлять прямые поставки российского газа французским конечным потребителям в объеме до

1,5 млрд. куб. м в год.

1 марта 2010 года ОАО «Газпром» и GDF SUEZ подписали Меморандум об увеличении объема поставок российского природного газа и о вхождении GDF SUEZ в проект «Северный поток». В соответствии с документом стороны изучат возможность поставки «Газпромом» для GDF SUEZ дополнительно до 1,5 млрд. куб. м газа в год начиная с 2015 года по газопроводу «Северный поток». В июле 2010 г. GDF SUEZ вошла в состав акционеров Nord Stream AG с 9-процентной долей участия после продажи ей немецкими акционерами «Норд Стрим АГ» по 4,5% акций.

«Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG, учрежденное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода. В настоящий момент доли в компании Nord Stream AG распределены следующим образом: ОАО «Газпром» — 51%, Wintershall Oil AG и PEG Infrastruktur AG — по 14,5%, Gasunie Infrastruktur AG — 9%, GDF SUEZ Holding Switzerland AG – 9%.