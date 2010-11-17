Фьючерсы на нефть на NYMEX упали

Фьючерсы на сырую нефть во вторник, 16 ноября, продолжили снижаться и упали до самого низкого уровня за две недели на фоне опасений по поводу принятия пакета помощи в еврозоне и ужесточения денежно-кредитной политики в Китае, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть понизились на 2,52 доллара, или на 3%, до 82,34 доллара за баррель, самого низкого уровня закрытия с 29 октября.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE упали на 2,15 доллара, или на 2,5%, - до 84,61 доллара за баррель.

Опасения относительно финансового состояния периферийных стран еврозоны вызвали сомнения относительно спроса на нефть в странах, использующих единую европейскую валюту. Неопределенность столкнула пару евро/доллар к 1,3484 с 1,3588 ранее. Индекс доллара ICE, отслеживающий курс доллара против корзины валют, достиг самого высокого уровня с конца сентября.

Более сильный доллар часто оказывает понижательное давление на стоимость нефти, делая ее более дорогой для держателей других валют.

Министры финансов еврозоны во вторник проводили переговоры по поводу международного пакета помощи Ирландии. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Пакет помощи может составить до 100 млрд. евро и включать в себя кредиты со стороны стран еврозоны и Международного валютного фонда.

Кроме того, во вторник инвесторы испытывали опасения, что Китай может повысить свои процентные ставки, чтобы пресечь рост инфляции. Обеспокоенность перспективами ужесточения денежно-кредитной политики Китая столкнула вниз китайские акции. В свою очередь, Южная Корея, еще одна быстрорастущая экономика, во вторник объявила о том, что ее центральный банк повысит процентные ставки на четверть процентного пункта в целях борьбы с инфляцией.

Участники нефтяного рынка беспокоятся, что повышение процентных ставок, особенно в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, может замедлить экономический рост и снизить спрос на нефтепродукты.

Дальнейшие ориентиры трейдеры получат со стороны выходящих в среду в 15.30 по Гринвичу данных Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов.

В последнее время цены сдерживались тем, что уровни запасов превышали средние значения, однако на прошлой неделе Министерство энергетики сообщило о значительном сокращении запасов, просигнализировав о том, что эти уровни, возможно, достигли своего пика.

Американский институт нефти во вторник сообщил о резком сокращении запасов сырой нефти. Запасы нефти по данным института, упали на 7,7 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 1,7 млн. баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 222 000 баррелей. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей, согласно данным, вырос на 2,8 процентного пункта до 81,5%.

Котировки декабрьских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов упали на 3,93 цента, или на 1,8%, до 2,1557 доллара за галлон. Декабрьские фьючерсы на топочный мазут упали в цене на 6,19 цента, или на 2,6%, до 2,3090 доллара за галлон.