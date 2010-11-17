ВР отказалась запретить возврат средств РосУкрЭнерго

Верховная Рада Украины отказалась принять предложенный оппозицией законопроект относительно обеспечения энергетической безопасности Украины. Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта, внесенного народным депутатом от "БЮТ-Батьківщини" Сергеем СОБОЛЕВЫМ, проголосовали лишь 138 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

"За" проголосовали 104 депутата от "БЮТ-Батьківщини", 32 от НУ-НС и 2 внефракционных, фракции ПР, КПУ и Блока Литвина не дали ни одного голоса.

Проектом предусматривалось запретить использование бюджетных средств, а также средств, полученных от международных финансовых организаций, для выполнения обязательств государства, которые вытекают из решений Арбитражного института Стокгольмской Торговой палаты по делу НАК «Нафтогаз Украины» против РосУкрЭнерго.

Предлагалось также запретить передачу природного газа, приобретенного для использования потребителями, для выполнения обязательств государства, которые вытекают из решений Арбитражного института Стокгольмской Торговой палаты по делу НАК «Нафтогаз Украины» против РосУкрЭнерго.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта. Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» выплатить RosUkrEnergo 197 млн. дол. за нарушение контракта.

В начале июня СБУ возбудила дело по факту нанесения убытков государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража.

По данному делу обвинения были предъявлены бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО, экс-руководителю Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.

20 октября Окружной административный суд Киева своим решением отменил поручение экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 21 января 2010 года, которым министр топлива и энергетики и председатель правления НАК „Нафтогаз Украины” были обязаны принять на баланс компании 11 млрд. куб. м газа, не принадлежащего последней.