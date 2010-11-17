РФ и Украина завершают работу над соглашением о транзите нефти

Россия и Украина завершают работу над соглашением о транзите нефти и могут согласовать его в ближайшее время.

Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО, передает РИА "Новости".

«Соглашение в заключительной стадии рассмотрения. Я надеюсь, что оно будет согласовано в ближайшее время. После этого стороны определятся, когда оно будет подписано», - сказал С.ШМАТКО.

Стороны парафировали соглашение 27 октября. Глава Минтопэнерго Украины Юрий БОЙКО тогда заявил, что соглашение может быть подписано в течение месяца, а премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ - что в течение двух месяцев. С.ШМАТКО, со своей стороны, тогда сказал, что украинская сторона улучшила "ценовые ориентиры", но не уточнил новых ставок на транзит.

С января 2010 года ставка за транзит нефти через Украину выросла на 30%. Согласно документам, подписанным "Транснефтью" и "Укртранснафтой", ставка транзита одной тонны нефти на 100 километров от границы Украины в направлении Словакии в этом году составляет 6,6 евро, в направлении Венгрии - 6,6 евро, до порта Южный - 6,5 евро, от границы Украины в направлении Броды - 3,9 евро.