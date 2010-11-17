Цена бензина А-95 до середины декабря может вырасти до 8,3 грн./л

Розничная стоимость бензина А-95 в Украине в ближайшие две-три недели может увеличиться на 30-40 коп. – до 8,30 грн./литр.

Такой прогноз озвучил директор ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергей КУЮН, сегодня на пресс-конференции в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«Такой рост связан с запретом беспошлинного импорта топлива – теперь в структуру стоимости нефтепродуктов вернется налоговая составляющая, что приведет к их подорожанию на заправках», – уточнил эксперт.

Напомним, с начала ноября стоимость бензина А-95 на украинских заправках вплотную приблизилась, а на некоторых крымских станциях уже и установилась, к уровню 8 грн/литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.