ВР в пятницу заслушает отчет ВСК относительно RUE и решения Стокгольмского арбитража - Зварич

Верховная Рада в пятницу, 19 ноября, заслушает отчет Временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования ситуации вокруг решения Стокгольмского арбитража в деле «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам председатель этой ВСК, народный депутат Роман ЗВАРИЧ (НУ-НС).

Он не исключил, что в пятницу решением парламента будет прекращена робота ВСК в связи с окончание срока ее деятельности.

Между тем Р.ЗВАРИЧ отметил, что «работа комиссии не может считаться завершенной, поскольку мы не выполнили мандата, который мы получили от Верховной Рады, - провести расследование относительно возможной коррупции при вынесении решения Стокгольмского суда и относительно законности задержания МАКАРЕНКО».

Он сказал, что причина этого - «банально проста». Р.ЗВАРИЧ напомнил, что СБУ возбудила дело «по тем договорам, которые были подписаны раньше, еще при руководстве Юлии ТИМОШЕНКО. В частности, договоры между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом», в соответствии с которыми свыше 11 млрд. кубометров газа перешло в собственность НАК при уступке долга, который имел “РосУкрЭнерго” перед тем же «Газпромом». Р.ЗВАРИЧ отметил, что в тех материалах уголовного дела «есть один, как минимум, документ, имеющий гриф секретно». По его словам, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, в таком случае следователь вообще может засекретить все материалы этого уголовного дела, «что, кстати, и произошло».

«И, несмотря на то, что мы направили почти 100 разных обращений от имени комиссии в разные учреждения, в том числе в СБУ, Генпрокуратуру и НАК, Министерство энергетики, Кабмин, ответы, которые мы получали, практически одинаковы: в связи с этим обстоятельством (речь идет о засекречивании некоторых документов – УНИАН) нас предупредили, что ничего не будут давать».

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что таким образом СБУ «мешала работе комиссии», Р.ЗВАРИЧ сказал: «Ну, слово «мешала» очень сильное слово, а оно не способствует, безусловно, нам выполнить нашу прямую обязанность перед ВР».

Как сообщал УНИАН, 8 июня с.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании «РосУкрЭнерго» 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м как неустойку за нарушение условий контракта.

Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» заплатить «РосУкрЭнерго» 197 млн. дол. за нарушение контракта.

В начале июня СБУ возбудила дело по факту нанесения ущерба государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража.

По этому делу обвинения были предъявлены бывшему первому заместителю председателя НАК “Нафтогаз Украины” Игорю ДИДЕНКО, экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.